Офіційно: Моуріньо змінить Фонсеку біля керма "Роми"

"Рома" на своєму офіційному сайті оголосила про зільнення головного тренера Паулу Фонсекі після закінчення сезону.
Клуб подякував Фонсекі за наполегливу працю і лідерство, продемонстровані протягом двох років.
При цьому пресслужба "вовків" оголосила ім'я нового головного тренера. Ним став співвітчизник Фонсекі Жозе Моуріньо.
Контракт з Жозе розрахований на три роки до літа 2024 року. Моуріньо приступить до роботи перед початком сезону-2021/22.
Таким чином, канікули Жозе тривали недовго. Нагадаємо, в середині квітня Моуріньо був звільнений з поста головного тренера "Тоттенгема".