Офіційно: Моуріньо змінить Фонсеку біля керма "Роми"

По закінченню сезону один португалець змінить іншого португальця.

"Рома" на своєму офіційному сайті оголосила про зільнення головного тренера Паулу Фонсекі після закінчення сезону.

Клуб подякував Фонсекі за наполегливу працю і лідерство, продемонстровані протягом двох років.

При цьому пресслужба "вовків" оголосила ім'я нового головного тренера. Ним став співвітчизник Фонсекі Жозе Моуріньо.

Контракт з Жозе розрахований на три роки до літа 2024 року. Моуріньо приступить до роботи перед початком сезону-2021/22.

Таким чином, канікули Жозе тривали недовго. Нагадаємо, в середині квітня Моуріньо був звільнений з поста головного тренера "Тоттенгема".