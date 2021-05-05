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Офіційно: Моуріньо змінить Фонсеку біля керма "Роми"

По закінченню сезону один португалець змінить іншого португальця.

Офіційно: Моуріньо змінить Фонсеку біля керма "Роми"
Жозе Моуріньо
Фото: marca.com

"Рома" на своєму офіційному сайті оголосила про зільнення головного тренера Паулу Фонсекі після закінчення сезону.

Клуб подякував Фонсекі за наполегливу працю і лідерство, продемонстровані протягом двох років.

При цьому пресслужба "вовків" оголосила ім'я нового головного тренера. Ним став співвітчизник Фонсекі Жозе Моуріньо.

Контракт з Жозе розрахований на три роки до літа 2024 року. Моуріньо приступить до роботи перед початком сезону-2021/22.

Таким чином, канікули Жозе тривали недовго. Нагадаємо, в середині квітня Моуріньо був звільнений з поста головного тренера "Тоттенгема".

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