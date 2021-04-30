Скандал в українському хокеї: гравці збірної України вимагають публічних вибачень від президента ФХУ і чесних виборів

Навколо національного чемпіонату України з хокею не вщухають емоції. Хокеїсти національної збірної України вимагають публічних вибачень від президента ФХУ Георгія Зубка і чесних виборів, повідомляє пресслужба УХЛ.

З цього приводу гравці національної збірної України, а також тренери та співробітники клубів УХЛ підписали лист на ім'я президента Федерації хокею України.

Основними вимогами української хокейної громадськості є публічні вибачення від президента Федерації, реорганізація ФХУ і проведення чесних виборів, до яких будуть допущені всі бажаючі кандидати. Також гравці заявили, що в разі невиконання вимог з боку Федерації, вони залишають за собою право відмовитися від участі в будь-яких спортивних заходах під егідою ФХУ.

Відзначимо, що сам лист підписало понад 60 людей - гравці збірної України та клубів УХЛ, тренери, а також співробітники українських команд.