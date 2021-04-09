"Донбас" учетверте переміг "Дніпро" і вийшов у фінал плей-оф УХЛ

У Дружківці відбувся п'ятий матч півфінальної серії плей-оф чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Донбас" приймав херсонський "Дніпро".

Напередодні зустрічі рахунок у серії був 3:1 на користь донеччан, таким чином підопічним Павла Мікульчика залишався один крок до виходу у фінал. І вони його впевнено зробили. Підсумковий рахунок матчу – 7:2 (1:0; 5:0; 1:2).

Суперником донеччан у матчах за чемпіонський кубок стане київський "Сокіл", який раніше переграв чинного чемпіона - ХК "Кременчук".

Фінальна серія стартує 16 квітня у Дружківці. Там само команди зустрінуться 18 квітня, після чого серія переїде до Києва. У столиці "Сокіл" і "Донбас" зіграють 21 і 23 квітня.