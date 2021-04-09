Журнал Forbes опублікував список найбагатших власників спортивних клубів.

У списку 2021 року змінився лідер. Колишній топменеджер Microsoft Стів Балмер поступився першістю індійському мільярдерові Мукешу Амбані, який володіє крикетною командою "Мумбаї Індієнз", що бере участь в Індійській прем'єр-лізі. Його статки оцінюють у $84,5 млрд - приріст за рік на 130%.

Тим часом статки власника клубу НБА "Лос-Анджелес Кліпперс" Балмера зросли на 30%, до $68,7 млрд. Замикає трійку власник іпотечної компанії Quicken Loans F і "Клівленд Кавальєрс" Деніел Гілберт: його статки збільшилися відразу на 699%, до $51,9 млрд.

Показово, що в першу десятку входять лише три бізнесмени, в активі яких є європейський спортивний бренд - це Франсуа Піно ("Ренн"), співвласник компанії "Ред Булл" Дітріх Матешиць і росіянин Роман Абрамович ("Челсі").

У топ-20 до них приєднуються Стен Кронке ("Арсенал") і Дмитро Риболовлєв ("Монако").

Топ-20 найбагатших власників спортивних клубів: