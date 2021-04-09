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Forbes опублікував список найбагатших власників спортивних клубів

Очолює рейтинг власник крикетного клубу.

Forbes опублікував список найбагатших власників спортивних клубів
Мукеш Амбані
Фото: EPA/UPG

Журнал Forbes опублікував список найбагатших власників спортивних клубів.

У списку 2021 року змінився лідер. Колишній топменеджер Microsoft Стів Балмер поступився першістю індійському мільярдерові Мукешу Амбані, який володіє крикетною командою "Мумбаї Індієнз", що бере участь в Індійській прем'єр-лізі. Його статки оцінюють у $84,5 млрд - приріст за рік на 130%. 

Тим часом статки власника клубу НБА "Лос-Анджелес Кліпперс" Балмера зросли на 30%, до $68,7 млрд. Замикає трійку власник іпотечної компанії Quicken Loans F і "Клівленд Кавальєрс" Деніел Гілберт: його статки збільшилися відразу на 699%, до $51,9 млрд.

Показово, що в першу десятку входять лише три бізнесмени, в активі яких є європейський спортивний бренд - це Франсуа Піно ("Ренн"), співвласник компанії "Ред Булл" Дітріх Матешиць і росіянин Роман Абрамович ("Челсі").

У топ-20 до них приєднуються Стен Кронке ("Арсенал") і Дмитро Риболовлєв ("Монако").

Топ-20 найбагатших власників спортивних клубів:

  1. Мукеш Амбані ("Мумбаї Індієнз") - $84,5 млрд
  2. Стів Балмер ("Лос-Анджелес Кліпперс") - 68,7
  3. Ден Гілберт ("Клівленд Кавальєрс") - 51,9
  4. Франсуа Піно і родина ("Ренн") - 42,3
  5. Дітріх Матешиць ("Нью-Йорк Ред Буллз"/"Ред Булл") - 26,9
  6. Роберт Пера ("Мемфіс Грізліс") - 18,3
  7. Стів Коен ("Нью-Йорк Метс") - 16
  8. Роман Абрамович ("Челсі") - 14,5
  9. Девід Теппер ("Кароліна Пантерс") - 14,5
  10. Джозеф Цай ("Бруклін Нетс") - 11,6
  11. Філіп Аншуц ("Лос-Анджелес Кінгз"/"Лос-Анджелес Гелаксі") - 10,1
  12. Джеррі Джонс ("Даллас Ковбойс") - 8,9
  13. Гассо Платтнер і родина ("Сан-Хосе Шаркс") - 8,3
  14. Стен Кронке ("Арсенал"/"Лос-Анджелес Реймс"/"Денвер Наггетс"/"Колорадо Евеланш"/"Колорадо Репідс") - 8,2
  15. Шахід Ган ("Джексонвіль Джагуарс") - 8
  16. Стівен Росс ("Маямі Долфінс") - 7
  17. Роберт Крафт ("Нью-Інгленд Петріотс"/"Нью-Інгленд Революшн") - 6,9
  18. Дмитро Риболовлєв ("Монако") - 6,7
  19. Міккі Ерісон ("Маямі Гіт") - 6,6
  20. Артур Бланк ("Атланта Фелконс"/"Атланта Юнайтед") - 6,4
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