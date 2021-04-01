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Клуби Англійської прем'єр-ліги виплатили посередникам €320 млн у сезоні-2020/2021

Клуби ніяк не можуть усунути зайвий, на їхню думку, ланцюжок між ними і гравцями.

Клуби Англійської прем'єр-ліги виплатили посередникам €320 млн у сезоні-2020/2021
Фото: апл

Клуби Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) в сезоні-2020/2021 виплатили посередникам більш ніж £272 млн (€320 млн), повідомляє BBC.

Згідно з представленими даними, лондонський "Челсі" витратив на виплати агентам більш ніж £35,2 млн (понад €41 млн). Витрати "Манчестера Сіті" на виплати посередникам склали £30,2 млн, "Манчестера Юнайтед" - £29,8 млн, "Ліверпуля" - £21,7 млн.

Найменше на виплати агентам витратив "Вест Бромвіч Альбіон" - £4,2 млн.

При цьому наголошується, що сума агентських знизилася на £9 млн порівняно з попереднім сезоном.

Клуби Чемпіоншипу в цілому витратили £40,8 млн. Найбільше - "Норвіч" (£6,8 млн) і "Борнмут" (£5,8 млн), які в чемпіонаті займають перше і сьоме місця відповідно.

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