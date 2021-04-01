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Голкіпер збірної Іспанії привіз собі безглуздий гол у матчі відбору на ЧС-2022 проти Косова

Унаї Сімон запам'ятає поєдинок у Севільї.

Голкіпер збірної Іспанії привіз собі безглуздий гол у матчі відбору на ЧС-2022 проти Косова
Унаї Симон
Фото: EPA/UPG

У відбірній групі В на Чемпіонат світу-2022 весняна кампанія завершувалася двома матчами. Зокрема, в Севільї збірна Іспанії приймала команду Косова і наразилася на серйозний опір з боку суперника.

Причому не в останню чергу за рахунок дій Унаї Сімона. Саме цьому 23-річному баску Хосе Енріке довірив місце у воротах.

До 70-й хвилині іспанці комфортно вели в рахунку завдяки прекрасному голу Дані Ольмо і м'ячу, забитому Ферраном Торресом - 2:0.

А потім стався епізод за участю іспанського голкіпера. Сімон вирішив розворушити гру, підхопив м'яч за межами штрафного майданчика і спробував глибоким рейдом пройтися по тилах противника.

Плани Унаї не збігалися з косоварськими: Бесар Халімі обікрав голкіпера і від центру поля запустив м'яч точно у ворота господарів - 2:1.

Підставив плече своєму голкіперу Жерар Морено, через 5 хвилин заспокоївши і гру, і Сімона - 3:1.

Іспанія вийшла на перше місце в групі (7 очок), однак лише за рахунок того, що збірна Швеції (6 очок) свій матч 3-го туру проведе вже восени.

Короткий огляд матчу Іспанія - Косово.

Highlights матчу Іспанія - Косово.

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