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Збірна Іспанії продовжила свою рекордну безпрограшну серію у кваліфікації ЧС

Але це заледве чи потішило підопічних Луїса Енріке.

Збірна Іспанії продовжила свою рекордну безпрограшну серію у кваліфікації ЧС
Збірна Іспанії
Фото: EPA/UPG

У рамках кваліфікації Чемпіонату світу-2022 у групі В зустрілися чемпіон "українського" чемпіонату Європи-2012 і переможець ЧЄ-2004 - збірні Іспанії та Греції відповідно.

Матч у Гранаді завершився нічиєю -1:1.

На гол Альваро Морати в першому таймі гості відповіли реалізованим на 56-й хвилині пенальті. Додамо, що в епізоді з призначенням 11-метрового дуже допоміг би VAR.

Ця нічия дозволила збірній Іспанії продовжити свою безпрограшну серію у відбірних матчах ЧС, яка до протистояння з "еллінами" складала 63 поєдинки: на рахунку команди в цих матчах - 50 перемог.

Востаннє "Фурія Роха" програвала у кваліфікації ЧС ще в минулому столітті, коли в березні 1993 року поступилася збірній Данії (0:1).

Крім того, іспанці продовжили ще одну свою серію, забиваючи в кожній з останніх 36 ігор кваліфікації ЧС (96 голів), що є їхнім найкращим результатом у цьому змаганні. Востаннє вони не забивали в матчі проти Сербії в березні 2005 року (нульова нічия в Белграді).

Огляд матчу Іспанія - Греція.

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