Але це заледве чи потішило підопічних Луїса Енріке.

У рамках кваліфікації Чемпіонату світу-2022 у групі В зустрілися чемпіон "українського" чемпіонату Європи-2012 і переможець ЧЄ-2004 - збірні Іспанії та Греції відповідно.

Матч у Гранаді завершився нічиєю -1:1.

На гол Альваро Морати в першому таймі гості відповіли реалізованим на 56-й хвилині пенальті. Додамо, що в епізоді з призначенням 11-метрового дуже допоміг би VAR.

Ця нічия дозволила збірній Іспанії продовжити свою безпрограшну серію у відбірних матчах ЧС, яка до протистояння з "еллінами" складала 63 поєдинки: на рахунку команди в цих матчах - 50 перемог.

Востаннє "Фурія Роха" програвала у кваліфікації ЧС ще в минулому столітті, коли в березні 1993 року поступилася збірній Данії (0:1).

63 - @SeFutbol 🇪🇸 no ha perdido en sus 63 últimos partidos de clasificación para el #Mundial (50V 13E). Su última derrota fue ante Dinamarca 🇩🇰 en marzo de 1993. Confianza. pic.twitter.com/XTqKg2VDTg — OptaJose (@OptaJose) March 25, 2021

Крім того, іспанці продовжили ще одну свою серію, забиваючи в кожній з останніх 36 ігор кваліфікації ЧС (96 голів), що є їхнім найкращим результатом у цьому змаганні. Востаннє вони не забивали в матчі проти Сербії в березні 2005 року (нульова нічия в Белграді).