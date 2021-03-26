У рамках кваліфікації Чемпіонату світу-2022 у групі В зустрілися чемпіон "українського" чемпіонату Європи-2012 і переможець ЧЄ-2004 - збірні Іспанії та Греції відповідно.
Матч у Гранаді завершився нічиєю -1:1.
На гол Альваро Морати в першому таймі гості відповіли реалізованим на 56-й хвилині пенальті. Додамо, що в епізоді з призначенням 11-метрового дуже допоміг би VAR.
Ця нічия дозволила збірній Іспанії продовжити свою безпрограшну серію у відбірних матчах ЧС, яка до протистояння з "еллінами" складала 63 поєдинки: на рахунку команди в цих матчах - 50 перемог.
Востаннє "Фурія Роха" програвала у кваліфікації ЧС ще в минулому столітті, коли в березні 1993 року поступилася збірній Данії (0:1).
63 - @SeFutbol 🇪🇸 no ha perdido en sus 63 últimos partidos de clasificación para el #Mundial (50V 13E). Su última derrota fue ante Dinamarca 🇩🇰 en marzo de 1993. Confianza. pic.twitter.com/XTqKg2VDTg— OptaJose (@OptaJose) March 25, 2021
Крім того, іспанці продовжили ще одну свою серію, забиваючи в кожній з останніх 36 ігор кваліфікації ЧС (96 голів), що є їхнім найкращим результатом у цьому змаганні. Востаннє вони не забивали в матчі проти Сербії в березні 2005 року (нульова нічия в Белграді).
36 - La @SeFutbol🇪🇸 ha visto puerta en los últimos 36 partidos de forma consecutiva en los clasificatorios para el Mundial (96 goles), su mejor racha en la historia de esta competición. La última vez que no marcó fue ante Serbia en marzo de 2005 (0-0 en Belgrado). Acertados. pic.twitter.com/ouxKuMBkeB— OptaJose (@OptaJose) March 25, 2021