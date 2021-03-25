Фото: championat.com

Норвезький стрибун із трампліна Даніель-Андре Танде впав під час розминки на етапі Кубка світу в словенській Планиці на швидкості 102 км/год, повідомляє championat.com.

Танде не зміг утримати рівновагу в польоті. Він упав на схил і скотився. Після падіння він знепритомнів.

На щастя, він приземлився не на голову. Імовірні переломи ребер і ключиці.

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Фото: скриншот

Пізніше Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) повідомила, що стан спортсмена покращав.

"Стан здоров'я Даніеля-Андре Танде після падіння стабільний. Його доставили вертольотом у медичний центр Любляни для подальших обстежень і лікування. Подальша інформація з'явиться ближче до вечора", - повідомив представник FIS.

Додамо, що змагання зупинили, але потім відновили.

Танде - чотириразовий чемпіон світу, олімпійський чемпіон 2018 року в командних змаганнях.