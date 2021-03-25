Модрич повторив рекорд ексгравця "Шахтаря" у виступах за збірну Хорватії

Віцечемпіонка світу збірна Хорватії невдало стартувала у відбірній кампанії Чемпіонату світу-2022.
Підопічні Златка Далича на виїзді програли сусідам словенцям - 0:1.
Однак для капітана збірної Хорватії Луки Модрича був певний позитив від матчу в Любляні.
35-річний гравець "Реала" 134-й раз вийшов на поле в складі збірної. Так він повторив рекорд виступів за національну команду ексфутболіста донецького "Шахтаря" Даріо Срни, який виступав за Vatreni з 2002 по 2016 рік.
🚨 At this moment, team captain Luka Modrić joins Darijo Srna at the top of #Croatia all-time appearance list (134). Congratulations!#BeProud #Vatreni🔥 pic.twitter.com/sEPudYHbcT— HNS (@HNS_CFF) March 24, 2021