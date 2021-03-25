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Модрич повторив рекорд ексгравця "Шахтаря" у виступах за збірну Хорватії

Лука зіграв 134-й поєдинок за "шашкових".

Модрич повторив рекорд ексгравця "Шахтаря" у виступах за збірну Хорватії
Лука Модріч
Фото: EPA/UPG

Віцечемпіонка світу збірна Хорватії невдало стартувала у відбірній кампанії Чемпіонату світу-2022.

Підопічні Златка Далича на виїзді програли сусідам словенцям - 0:1.

Однак для капітана збірної Хорватії Луки Модрича був певний позитив від матчу в Любляні.

35-річний гравець "Реала" 134-й раз вийшов на поле в складі збірної. Так він повторив рекорд виступів за національну команду ексфутболіста донецького "Шахтаря" Даріо Срни, який виступав за Vatreni з 2002 по 2016 рік.

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