Модрич повторив рекорд ексгравця "Шахтаря" у виступах за збірну Хорватії

Віцечемпіонка світу збірна Хорватії невдало стартувала у відбірній кампанії Чемпіонату світу-2022.

Підопічні Златка Далича на виїзді програли сусідам словенцям - 0:1.

Однак для капітана збірної Хорватії Луки Модрича був певний позитив від матчу в Любляні.

35-річний гравець "Реала" 134-й раз вийшов на поле в складі збірної. Так він повторив рекорд виступів за національну команду ексфутболіста донецького "Шахтаря" Даріо Срни, який виступав за Vatreni з 2002 по 2016 рік.