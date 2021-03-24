Клуб Української прем'єр-ліги змінив головного тренера

Василь Кобін більше не очолює "Минай".

Василь Кобін покинув посаду головного тренера закарпатського "Миная", повідомляють на офіційному сайті клубу.

За підсумками зустрічі Кобіна з президентом клубу Валерієм Пересоляком було прийнято рішення про припинення співпраці.

35-річний фахівець очолив команду 2019-го. За цей час "Минай" провів 55 матчів, виграв Першу лігу сезону 2019/20 і вийшов до півфіналу Кубка України, дебютував в УПЛ.

Хто займе місце головного тренера, поки що невідомо.

Зараз "Минай" розмістився на передостанньому, 13-му місці в УПЛ.