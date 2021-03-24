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Буффон записав особисте відеозвернення до воротаря збірної України

Легенда збірної Італії побажав Георгію Бущану успішної кар'єри.

Джанлуїджі Буффон
Фото: EPA/UPG
Джанлуїджі Буффон

43-річна легенда "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон звернувся до колеги по амплуа з "Динамо" Георгія Бущана.

"Привіт, Георгію. Це Буффон, сподіваюся, ти впізнав мене. Хочу побажати тобі великої і яскравої кар'єри. Пам'ятаю нашу зустріч, ти тоді попросив зробити спільне фото. Мені було дійсно дуже приємно.

Подумав, що ти такий молодий і пройшов уже такий великий шлях. У тебе ще багато всього в майбутньому. Головне - попереду. Раджу досягти тобі максимуму. Вірю в тебе, до зустрічі і удачі тобі від Джіджі", - сказав Буффон.

Цього сезону Бущан провів за "Динамо" 29 матчів у всіх турнірах, де пропустив 25 м'ячів і 13 разів відстояв "на нуль".

Сьогодні Бущан може вийти на поле в першому матчі відбірного циклу Чемпіонату світу-2022 проти збірної Франції. Початок поєдинку о 21:45.

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