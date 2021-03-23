Гравець "Шахтаря" і збірної України ризикує пропустити Євро-2020 через рецидив травми меніска

Тарас Степаненко може опинитися поза футболом на тривалий час.

Пошкодження, отримане півзахисником "Шахтаря" і збірної України Тарасом Степаненком у матчі 15-го туру Favbet Ліги проти "Руху" (2:0), спровокувало рецидив травми меніска, повідомляє sportarena.com.

Це стало відомо в результаті медобстеження, яке хавбек пройшов ще кілька тижнів тому.

На Степаненка чекає тривалий процес відновлення. Півзахисник ризикує пропустити чемпіонат Європи-2020. Континентальна першість пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Раніше директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна повідомив, що Степаненко одужує, але клуб не хоче ризикувати здоров'ям півзахисника. Востаннє Тарас виходив на поле 21 лютого.

Усього в нинішньому сезоні 31-річний гравець зіграв у 18 поєдинках за "Шахтар", відзначившись однією результативною передачею.