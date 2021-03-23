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Українець Лень провів ювілейний матч у НБА

Баскетболіст відіграв пів тисячі ігор.

Українець Лень провів ювілейний матч у НБА
Олексій Лень
Фото: nba

Український центровий "Вашингтон Візардс" Олексій Лень у вчорашньому дербі проти "Брукліна" (106:113) зіграв свій 500-й матч у НБА.

Баскетболіст вийшов у старті і провів на паркеті 29 хвилин. За цей час він набрав 20 очок (8-12 із гри, 4-5 штрафних), що є рекордом результативності Леня в сезоні.

У лізі НБА Лень дебютував 1 листопада 2013 року.

Найбільше матчів Алекс провів у складі "Фінікс" - 335. Також українець виступав в "Атланті" - 117, "Сакраменто" - 15 і "Торонто" - 7. За свою нинішню команду Лень провів 26 матчів.

Лідер за кількістю матчів у НБА серед українців - Віталій Потапенко, на його рахунку - 610 поєдинків.

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