Збірна України з біатлону завоювала три медалі в Кубку світу за сезон, Норвегія - 83

Збірна Норвегії виграла неофіційний медальний залік Кубка світу з біатлону в сезоні-2020/2021. В активі норвежців - 83 медалі (38 золотих, 25 срібних і 20 бронзових). На другому місці - Франція із 34 (12-10-12) медалями, на третьому - Швеція, яка завоювала 31 (8-12-11) нагороду.

Збірна України посіла 10 місце, вигравши 3 (0-2-1) медалі. Жіноча збірна виграла "бронзу" в естафеті на чемпіонаті світу в Поклюці, а Юлія Джима стала срібною медалісткою в спринті в Новому Місті і індивідуальній гонці в Антгольці-Антерсельві.

Біатлон. Кубок світу. Медальний залік.

1. Норвегія - 83 (38-25-20)

2. Франція - 34 (12-10-12)

3. Швеція - 31 (8-12-11)

4. Німеччина - 20 (3-8-9)

5. Росія - 7 (3-2-2)

6. Італія - 11 (2-3-6)

7. Австрія - 9 (2-3-4)

8. Білорусь - 8 (1-5-2)

9. Чехія - 1 (1-0-0)

10. УКРАЇНА - 3 (0-2-1)

11-13. Швейцарія - 1 (0-0-1)

11-13. Словенія - 1 (0-0-1)

11-13. США - 1 (0-0-1)

Нагадаємо, норвежець Йоганнес Бьо завоював "Великий кришталевий глобус" третій рік поспіль.

Його співвітчизниця Тіріль Екгофф стала володаркою Кубка світу в загальному заліку серед жінок.

Дмитро Підручний був найкращим серед українців (25 місце), а Юлія Джима (17) - серед українок.