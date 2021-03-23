Збірна України з біатлону завоювала три медалі в Кубку світу за сезон, Норвегія - 83

Збірна України посіла 10 місце, вигравши 3 (0-2-1) медалі. Жіноча збірна виграла "бронзу" в естафеті на чемпіонаті світу в Поклюці, а Юлія Джима стала срібною медалісткою в спринті в Новому Місті і індивідуальній гонці в Антгольці-Антерсельві.
Біатлон. Кубок світу. Медальний залік.
- 1. Норвегія - 83 (38-25-20)
- 2. Франція - 34 (12-10-12)
- 3. Швеція - 31 (8-12-11)
- 4. Німеччина - 20 (3-8-9)
- 5. Росія - 7 (3-2-2)
- 6. Італія - 11 (2-3-6)
- 7. Австрія - 9 (2-3-4)
- 8. Білорусь - 8 (1-5-2)
- 9. Чехія - 1 (1-0-0)
- 10. УКРАЇНА - 3 (0-2-1)
- 11-13. Швейцарія - 1 (0-0-1)
- 11-13. Словенія - 1 (0-0-1)
- 11-13. США - 1 (0-0-1)
Нагадаємо, норвежець Йоганнес Бьо завоював "Великий кришталевий глобус" третій рік поспіль.
Його співвітчизниця Тіріль Екгофф стала володаркою Кубка світу в загальному заліку серед жінок.
Дмитро Підручний був найкращим серед українців (25 місце), а Юлія Джима (17) - серед українок.