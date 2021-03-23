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Збірна України з біатлону завоювала три медалі в Кубку світу за сезон, Норвегія - 83

В Остерсунді пройшов останній етап КС сезону-2020/21.

Збірна Норвегії виграла неофіційний медальний залік Кубка світу з біатлону в сезоні-2020/2021. В активі норвежців - 83 медалі (38 золотих, 25 срібних і 20 бронзових). На другому місці - Франція із 34 (12-10-12) медалями, на третьому - Швеція, яка завоювала 31 (8-12-11) нагороду.

Збірна України посіла 10 місце, вигравши 3 (0-2-1) медалі. Жіноча збірна виграла "бронзу" в естафеті на чемпіонаті світу в Поклюці, а Юлія Джима стала срібною медалісткою в спринті в Новому Місті і індивідуальній гонці в Антгольці-Антерсельві.

Біатлон. Кубок світу. Медальний залік.

  • 1. Норвегія - 83 (38-25-20)
  • 2. Франція - 34 (12-10-12)
  • 3. Швеція - 31 (8-12-11)
  • 4. Німеччина - 20 (3-8-9)
  • 5. Росія - 7 (3-2-2)
  • 6. Італія - 11 (2-3-6)
  • 7. Австрія - 9 (2-3-4)
  • 8. Білорусь - 8 (1-5-2)
  • 9. Чехія - 1 (1-0-0)
  • 10. УКРАЇНА - 3 (0-2-1)
  • 11-13. Швейцарія - 1 (0-0-1)
  • 11-13. Словенія - 1 (0-0-1)
  • 11-13. США - 1 (0-0-1)

Нагадаємо, норвежець Йоганнес Бьо завоював "Великий кришталевий глобус" третій рік поспіль.

Його співвітчизниця Тіріль Екгофф стала володаркою Кубка світу в загальному заліку серед жінок.

Дмитро Підручний був найкращим серед українців (25 місце), а Юлія Джима (17) - серед українок.

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