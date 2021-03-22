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Гравець Англійської прем'єр-ліги проходить процес отримання українського паспорта

23-річний англієць Макс Кілмен народився і виріс у Лондоні в російсько-українській родині.

Гравець Англійської прем'єр-ліги проходить процес отримання українського паспорта
Макс Кілмен
Фото: EPA/UPG

Захисник "Вулвергемптона" Макс Кілмен може незабаром змінити громадянство.

Про це повідомив головний тренер збірної України Андрій Шевченко: він розповів про натуралізацію 23-річного англійця в ефірі програми "Великий футбол".

"Якщо гравець хоче грати за збірну, перш ніж отримати виклик, він повинен отримати паспорт. Це головний пріоритет. Коли він отримає паспорт - тоді будемо розглядати.

Щодо Кілмена, наскільки я знаю, у нього йде цей процес. Коли процес буде закінчений, коли він отримає паспорт на руки, тоді вже будемо реагувати", - заявив Шевченко.

Зазначимо, що Макс народився і виріс у Лондоні в російсько-українській родині. Батько футболіста родом з Москви, а мати - з Києва.

Нагадаємо, в збірній України вже виступають два натуралізованих гравці - Марлос і Жуніор Мораес.

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