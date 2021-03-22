Фото: EPA/UPG Бруну Фернандеш

У чвертьфінальному матчі Кубка Англії "Лестер" приймав "Манчестер Юнайтед" і здобув перемогу - 3:1.

Таким чином, перервалася 30-матчева безпрограшна виїзна серія "червоних дияволів" у протистоянні з англійськими командами.

Попередньої поразки клуб зазнав на "Енфілді" від "Ліверпуля" (0:2) в січні 2020 року в матчі Англійської прем'єр-ліги.

1 - Manchester United have lost an away match against English opposition for the first time in 30 matches, with the previous such defeat coming against Liverpool in January 2020. Closed. pic.twitter.com/OAGxOKEuke — OptaJoe (@OptaJoe) March 21, 2021

Додамо, що пари півфіналістів Кубка Англії склали: