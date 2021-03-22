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"Манчестер Юнайтед" уперше за 14 місяців програв виїзний матч англійській команді

"Лестер" здобув перемогу - 3:1.

Бруну Фернандеш
Фото: EPA/UPG
Бруну Фернандеш

У чвертьфінальному матчі Кубка Англії "Лестер" приймав "Манчестер Юнайтед" і здобув перемогу - 3:1.

Таким чином, перервалася 30-матчева безпрограшна виїзна серія "червоних дияволів" у протистоянні з англійськими командами.

Попередньої поразки клуб зазнав на "Енфілді" від "Ліверпуля" (0:2) в січні 2020 року в матчі Англійської прем'єр-ліги.

Огляд матчу "Лестер" - "Манчестер Юнайтед".

Додамо, що пари півфіналістів Кубка Англії склали:

  • "Челсі" - "Манчестер Сіті"
  • "Саутгемптон" - "Лестер".
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