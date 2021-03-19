Екснаставника "Динамо" звільнено з посади головного тренера російського "Ротора"

Колишнього наставника київського "Динамо" Олександра Хацкевича звільнено з посади головного тренера "Ротора", повідомляє офіційний сайт російського клубу.

Керівництво волгоградського клубу пояснило відставку Хацкевича незадовільними результатами команди.

Після 23 турів "Ротор" займає 13-те місце в Російській прем'єр-лізі. Після зимової паузи "сині" провели 4 поєдинки, в яких набрали лише очко.

"Ротор" перебуває в зоні перехідних матчів, випереджаючи зону вильоту на 4 очки.

Нагадаємо, 47-річний білоруський фахівець очолив волгоградську команду в грудні 2019 року. Торік він вивів команду в РПЛ.

У 2017-2019 роках Хацкевич тренував київське "Динамо".