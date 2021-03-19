Відбулося жеребкування чверть- і півфіналів Ліги чемпіонів

Перші матчі відбудуться 6 і 7 квітня, поєдинки у відповідь пройдуть 13 і 14 квітня.

Фото: EPA/UPG

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшла відеоцеремонія жеребкування чверть- і півфіналів Ліги чемпіонів сезону-2020/21.

У підсумку пари склали:

1. "Манчестер Сіті" - "Боруссія" (Дортмунд)

2. "Порту" - "Челсі"

3. "Баварія" - "Парі Сен-Жермен"

4. "Реал" - "Ліверпуль"

Перші матчі відбудуться 6 і 7 квітня на полях команд, вказаних першими. Поєдинки у відповідь пройдуть 13 і 14 квітня.

У півфіналах зустрінуться переможці пар 1 і 3, а також 2 і 4. Господарями першого матчу будуть переможці пар 3 і 4.

Матчі 1/2 фіналу пройдуть 27 і 28 квітня, матчі у відповідь - 4 і 5 травня.

Фінал відбудеться 29 травня в Стамбулі.