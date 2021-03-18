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Держсекретар США заявив, що його країна ухвалить рішення про бойкот Олімпіади-2022 в Пекіні у відповідний час

Наступного року в Китаї пройде зимова Олімпіада.

Держсекретар США заявив, що його країна ухвалить рішення про бойкот Олімпіади-2022 в Пекіні у відповідний час
Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен дав розширене інтерв'ю японському виданню Nippon TV, в якому торкнувся теми можливого бойкоту США зимової Олімпіади-2022.

Зокрема, Блінкен заявив, що американська адміністрація поки що не вирішила питання можливого бойкоту Олімпійських ігор у Пекіні 2022 року.

"Ми чули багато таких побоювань, і ми продовжуємо розмовляти на цю тему з іншими країнами, щоб дізнатися, що вони думають з цього приводу. У відповідний час ми вирішимо, що робити. Поки що ми прислухаємося до таких висловлювань занепокоєння, які лунають від багатьох країн", - наводить слова Блінкена сайт Держдепу США.

Держсекретар додав, що США, як і раніше, стурбовані порушенням прав людини в Китаї, в тому числі щодо уйгурів і жителів Гонконгу.

Зазначимо, що Національний олімпійський комітет США виступив проти бойкоту.

Зимова Олімпіада пройде в Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.

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