"Баварія" і "Челсі" стали учасниками 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Напередодні і німецький, і англійський клуби здобули перемоги в матчах-відповіді.
Мюнхенці буденно здолали римський "Лаціо" - 2:1 - і за сумою двох матчів (6:2) кваліфікувалися до чвертьфіналу.
Огляд матчу "Баварія" - "Лаціо".
Підопічні Томаса Тухеля цілком контролювали перебіг поєдинку. На 34-й хвилині Хакім Зієш у контратаці відкрив рахунок - 1:0.
Під кінець зустрічі нерви футболістів "Атлетіко" від безуспішних атак не витримали, і на 82-й хвилині вони залишилися в меншості - за хамський удар ліктем у живіт Антоніо Рюдігера з поля вилучили його колегу по амплуа Стефана Савича.
У решту часу Емерсон подвоїв перевагу своєї команди - 2:0.