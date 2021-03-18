Київ з 20 березня вводить локдаун
Київ з 20 березня вводить локдаун
У "помаранчевій" зоні опинилися Київ і 16 областей
У "помаранчевій" зоні опинилися Київ і 16 областей
Байден сказав, що вважає Путіна вбивцею
Байден сказав, що вважає Путіна вбивцею
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Литвин програв вибори ректора КНУ ім. Шевченка
Литвин програв вибори ректора КНУ ім. Шевченка
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
Головний протоколіст Президента Ігор Брусило: «У протоколі немає дрібниць, він складається з деталей»
Головний протоколіст Президента Ігор Брусило: «У протоколі немає дрібниць, він складається з деталей»
"Укрзалізниця" презентувала оновлене харчування у поїздах Інтерсіті та літні маршрути
"Укрзалізниця" презентувала оновлене харчування у поїздах Інтерсіті та літні маршрути
ГоловнаСпорт

Визначилися останні два учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Сюрпризів не сталося.

&quot;Баварія&quot;
Фото: EPA/UPG
"Баварія"

"Баварія" і "Челсі" стали учасниками 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні і німецький, і англійський клуби здобули перемоги в матчах-відповіді.

Мюнхенці буденно здолали римський "Лаціо" - 2:1 - і за сумою двох матчів (6:2) кваліфікувалися до чвертьфіналу.

Огляд матчу "Баварія" - "Лаціо".

&quot;Челсі&quot;
Фото: EPA/UPG
"Челсі"
Натомість суперник лондонського клубу "Атлетіко" не втрачав надію реабілітуватися за домашню поразку в Мадриді (0:1). Але ці надії не були підкріплені діями.

Підопічні Томаса Тухеля цілком контролювали перебіг поєдинку. На 34-й хвилині Хакім Зієш у контратаці відкрив рахунок - 1:0.

Під кінець зустрічі нерви футболістів "Атлетіко" від безуспішних атак не витримали, і на 82-й хвилині вони залишилися в меншості - за хамський удар ліктем у живіт Антоніо Рюдігера з поля вилучили його колегу по амплуа Стефана Савича.

У решту часу Емерсон подвоїв перевагу своєї команди - 2:0.

Огляд матчу "Челсі" - "Атлетіко".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також