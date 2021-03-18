Фото: EPA/UPG "Баварія"

"Баварія" і "Челсі" стали учасниками 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні і німецький, і англійський клуби здобули перемоги в матчах-відповіді.

Мюнхенці буденно здолали римський "Лаціо" - 2:1 - і за сумою двох матчів (6:2) кваліфікувалися до чвертьфіналу.

Огляд матчу "Баварія" - "Лаціо".

Фото: EPA/UPG "Челсі"

Натомість суперник лондонського клубу "Атлетіко" не втрачав надію реабілітуватися за домашню поразку в Мадриді (0:1). Але ці надії не були підкріплені діями.

Підопічні Томаса Тухеля цілком контролювали перебіг поєдинку. На 34-й хвилині Хакім Зієш у контратаці відкрив рахунок - 1:0.

Під кінець зустрічі нерви футболістів "Атлетіко" від безуспішних атак не витримали, і на 82-й хвилині вони залишилися в меншості - за хамський удар ліктем у живіт Антоніо Рюдігера з поля вилучили його колегу по амплуа Стефана Савича.

У решту часу Емерсон подвоїв перевагу своєї команди - 2:0.

Огляд матчу "Челсі" - "Атлетіко".