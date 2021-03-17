Команди Гвардіоли 12 сезонів поспіль забивають мінімум по 100 голів

Перед Хосепом керівництво "містян" 5 років тому поставило завдання виграти Лігу чемпіонів.

Фото: EPA/UPG Хосеп Гвардіола

Напередодні "Манчестер Сіті" обіграв у повторному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Боруссію" М. (2:0) і вийшов у наступний раунд плей-оф.

У цій грі підопічні Хосепа Гвардіола забили 100-й і 101-й голи у поточному сезоні.

Команди Гвардіоли забивають мінімум 100+ голів у сезоні з 2008 року. Серія триває 12 сезонів: за 686 матчів його підопічні забили 1717 голів, у середньому 2,5 голи за гру.

100 - Pep Guardiola has seen his top-flight teams score 100+ goals in all competitions in all 12 seasons since 2008-09, a total of 1,717 goals in 686 games. Dominance. pic.twitter.com/jtEOhn9vvP — OptaJoe (@OptaJoe) March 16, 2021

Нагадаємо, що Гвардіола з 2008 по 2012 рік очолював "Барселону", з 2013 по 2016 рік працював у "Баварії", а з 2016 року він тренує "Манчестер Сіті".

Раніше повідомляли, що Гвардіола обійшов Моуріньо за перемогами в ЛЧ і увійшов за цим показником у топ-4.