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Гвардіола встановив рекорд Англійської прем'єр-ліги

Хосеп здобув 111-ту перемогу в АПЛ на посаді тренера.

Гвардіола встановив рекорд Англійської прем'єр-ліги
Хосеп Гвардіола
Фото: EPA/UPG

Напередодні в рамках 36-го туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" здобув складну перемогу в матчі проти "Борнмута" (2:1).

Для Хосепа Гвардіоли цей матч був 150-м на посаді наставника "городян" у рамках АПЛ. З цих поєдинків іспанський фахівець виграв 111.

Таким чином, Гвардіола установив рекорд АПЛ. Жоден тренер не досягав такої позначки перемог у своїх перших 150 матчах АПЛ.

До цього рекордним було досягнення Жозе Моуріньо, який у своїх перших 150 матчах в АПЛ на чолі "Челсі" здобув 106 перемог.

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