Гвардіола відреагував на слова Моуріньо і Клоппа про зняття дискваліфікації з "Манчестер Сіті"

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола відреагував на висловлювання головного тренера "Ліверпуля" Юргена Клоппа і наставника "Тоттенгема" Жозе Моуріньо з приводу рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS), яке частково скасувало рішення УЄФА відсторонити клуб з "Етіхад" від участі в єврокубках і накласти штраф за порушення financial fair play.

"Якщо вони (Клопп і Моуріньо, - прім. LB.ua) хочуть поговорити, то я готовий їх вислухати. У них є мій номер телефону, вони можуть зателефонувати. Це не проблема. Але я думаю, тут нічого обговорювати, тому що рішення було очевидним. Ми чисті, що і було підтверджено. Дуже радий за своїх гравців, саме завдяки їм ми будемо виступати в Лізі чемпіонів. Поза полем, можливо, були команди, які кращі, але на полі ми були чудовими останні три-чотири роки і доведемо це в Європі наступного сезону", - цитує Хосепа Sky Sports.

Нагадаємо, CAS схвалив апеляцію "МанСіті" щодо справи про порушення правил фінансового фейр-плей, при цьому зменшив суму штрафу з 30 млн євро до 10 млн.