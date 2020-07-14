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Після скасування дискваліфікації в єврокубках "Манчестер Сіті" виділить пристойні гроші на трансфери

Клуб з "Етіхад" готовий викласти 150 млн фунтів на нові придбання.

Після скасування дискваліфікації в єврокубках "Манчестер Сіті" виділить пристойні гроші на трансфери
Фото: EPA/UPG

"Манчестер Сіті" після часткового скасування дискваліфікації в єврокубках вирішив вкластися в найближчу трансферну кампанію, стверджує The Guardian.

Незважаючи на загальносвітову тенденцію падіння цін на гравців, спричинену пандемією, керівництво "городян" планує виділити 150 млн фунтів на зміцнення складу.

Серед основних трансферних цілей головного тренера команди Хосепа Гвардіоли - позиції центрального та лівого захисників, а також форварда, оскільки може піти беззмінний лідер останнього десятиліття Серхіо Агуеро, контракт якого добігає влітку 2021 року.

Серед імовірних кандидатів на оборону вказують центрального захисника "Баварії" Девіда Алабу.

29-річний Каліду Кулібалі з "Наполі" також перебуває на радарі Гвардіоли.

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