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Садовий назвав ситуацію з "Карпатами" "серйозним ляпасом львів'янам"

Голова Львова готовий стати посередником у переговорах співвласників клубу.

Садовий назвав ситуацію з "Карпатами" "серйозним ляпасом львів'янам"
Андрій Садовий
Фото: скріншот

Голова Львова Андрій Садовий висловився з приводу позбавлення "Карпат" професійного статусу, виключення команди з Української прем'єр-ліги і заявив, що готовий стати посередником у переговорах співвласників клубу.

"Для мене це шок. Я до кінця не можу повірити, що це можливо. Коли я зустрічався з новим співвласником клубу Олегом Смалійчуком, він мав дуже оптимістичні наміри вирішити всі проблеми, щоб команда далі продовжувала гру.

Цей фінт, коли команда не поїхала на дві гри в Маріуполь - і швидке виключення. Можливо, це рішення ще можна переглянути. Тому що для львів'ян це ляпас, дуже серйозний", - заявив Садовий в інтерв'ю "Великому футболу".

"Карпати" мають двох співвласників, 50 на 50. Тому вони повинні сідати за стіл і знаходити порозуміння. У разі чого я готовий свій кабінет надати, будь ласка, збирайтеся тут. Але повинна бути готовність однієї й іншої сторони. Ми будемо збиратися разом з головою обласної ради, обласної держадміністрації, намагатися запрошувати цих співвласників. Друзі мої, ну не можна так чинити", - підсумував голова Львова.

Інтерв'ю Садового - з 45:00.

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