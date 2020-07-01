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Садовый отреагировал на финансовые проблемы "Карпат"

Мэр Львова готов быть "понтонным мостом" между владельцами клуба.

Садовый отреагировал на финансовые проблемы "Карпат"
Андрей Садовый
Фото: politeka.net

Мэр Львова Андрей Садовый поведал о кризисной финансовой ситуации, которая сейчас сложилась в "Карпатах", а также о разговоре с одним из совладельцев клуба.

"Ко мне приходил сегодняшний владелец части акций "Карпат". Я дал четкое понимание – для Львова принципиально важно, чтобы "Карпаты были" и играли в высшем дивизионе. Мы готовы помогать всем, чем можем – добрым словом. Но мы не имеем права финансировать профессиональные футбольные клубы. Мы поддерживаем детский футбол.

Поэтому стоит задача, чтобы владельцы - а владельцев там два: Смалийчук, кажется, фамилия первого, потом есть Коломойский, который имеет вторую часть через другие структуры - чтобы они нашли понимание, а футболисты имели гарантированное финансирование. Чтобы "Карпаты" нас радовали.

У нас нет планов о том, чтобы клуб перешел в муниципальную собственность. Потому что сегодня мы видим, что происходит из-за коронавируса. У нас поступления упали очень серьезно. Мы хотели выступить в качестве гаранта поиска компромисса и создания народной команды, включить город. Но так выглядит, что сегодня это вряд ли возможно, учитывая, что владельцы между собой пока что ищут диалог. Найдут – будем поддерживать и делать все необходимое", - отметил Садовый.

Ранее "Карпаты" объявили о вероятности снятия команды с розыгрыша чемпионата Украины.

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