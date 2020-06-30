Команда Формулы-1 – "Мерседес" по совету Хэмилтона поменяла традиционную серебряную ливрею на черную

Неизменный чемпион шести последних сезонов в Формуле-1 – команда "Мерседес" на своем официальном сайте представила расцветку болида на текущий сезон.

Фото: mercedesamgf1.com "Мерседес"

При этом привычная серебряная ливрея была заменена на черную.

Фото: Mercedes-AMG F1

На болиде также появилась надпись End racism (Конец расизму).

При этом по словам руководителя команды Тото Вольффа инициатором по смене традиционного цвета болида выступил 6-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

"Льюис использует нынешний резонанс, чтобы добиться реальных изменений, - сказал Вольфф. - Мы с ним долго обсуждали эту тему. Он спрашивал меня, как часто мне приходилось задумываться о цвете своей кожи, как часто я чувствовал себя ущемленным. И я вынужден был признаться, что никогда не оказывался в таких ситуациях", - поделился австриец подробностями телефонного разговора с Льюисом.

В свою очередь, Хэмилтон прокомментировал черную расцветку болида "Мерседес".

"Очень важно, чтобы мы воспользовались этим моментом и использовали его, чтобы стать лучше и воплотить реальные значимые изменения в вопросах обеспечения равенства и инклюзивности, - приводит слова пилота пресс-служба команды. - Я сам сталкивался с расизмом в своей жизни и видел, как моя семья и друзья пострадали от него, так что я говорю от всего сердца, когда я призываю к изменениям.

Общаясь с Тото Вольфом, я выразил надежду, что мы сможем добиться большего как команда. Это так важно, чтобы мы были едины. И я хотел бы сказать огромное спасибо Тото и правлению "Мерседес" за то, что они нашли время выслушать, поговорить и действительно понять мой опыт и страсть в этих вопросах. Команда готова меняться и совершенствоваться.

Мы хотим построить наследие, которое выходит за рамки спорта, и если мы сможем быть лидерами и сможем начать создавать больше разнообразия в нашем собственном бизнесе, это послужит сильным посланием и даст другим уверенность".

Напомним, программа первого Гран-При сезона стартует 3 июля.