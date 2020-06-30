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Высшее руководство "Барселоны" провело приватную встречу с главным тренером

Между Кике Сетьеном и футболистами произошел конфликт.

Высшее руководство "Барселоны" провело приватную встречу с главным тренером
Кике Сетьн
Фото: AS

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу провел срочную встречу с главным тренером команды Кике Сетьеном у него дома, сообщаетAS.

На встрече также присутствовали другие высшие представители менеджмента клуба - Эрик Абидаль, Оскар Грау и Хавьер Бордас.

Руководство "блаугранас" хочет избежать увольнения 61-летнего наставника.

На этой встрече Сетьену было выражена поддержка, отмечает издание.

При этом Бартомеу не хотел бы увольнения коуча, поскольку это может пошатнуть его рейтинг перед выборами, которые состоятся через год.

Добавим, что Сетьен повздорил с игроками "Барселоны" после неудачного выезда команды в Виго, где в матче 32-го тура Ла Лиги "Барселона" довольствовалась лишь ничьей в противостоянии с "Сельтой" (2:2). Вследствие чего, "Реал" удалился от каталонцев в турнирной таблице на 2очка.

После этого появилась информация о возможном увольнении Сетьена.

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