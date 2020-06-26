УАФ из-за коронавируса забрал у Львова проведение финала Кубка Украины

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил харьковский ОСК "Металлист" местом проведения финала Кубка Украины сезона-2019/20, сообщает официальный сайт УАФ.

Первоначально городом-хозяином финала Кубка Украины нынешнего сезона был утвержден Тернополь.

Позже Исполкомом УАФ было принято новое решение по месту проведения финала и назначена "Арена Львов".

Однако из-за эпидемиологической обстановки в городе, место дислокации финального матча было изменено во второй раз.

Напомним, 8 июля в финале Кубка Украины сыграют киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла".

Отметим, что в следующем сезоне финальный матч Кубка Украины состоится в Тернополе.