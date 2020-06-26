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Зеленский поручил Корявченкову возродить ФК "Кривбасс"

Клуб распустили в 2013 году.

Зеленский поручил Корявченкову возродить ФК "Кривбасс"
Фото: footboom.com

Президент Владимир Зеленский поручил народному депутату Юрию Корявченкову (Юзику) возродить футбольный клуб "Кривбасс".

Об этом Зеленский рассказал во время посещения нового поля на стадионе "Энергия" в Новой Каховке.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал, что местная "Энергия" постоянно соперничает с "Горняком" из Кривого Рога.

Это заинтересовало Зеленского.

"Горняк нормальный клуб. Был еще Кривбасс. К сожалению, закрыли. Я этому, нашему Юрию Корявченкову... мы ему поставили задачу, он сейчас говорит с федерацией, чтобы в Кривом Роге Кривбасс вернуть. Даже не потому что мы с Кривбасса. Просто неправильно закрывать клубы", - сказал он.

 ФК "Кривбасс" основан в 1927 году. В 1992 до 2013 года выступал в высшей лиге чемпионата Украины, после чего был расформирован. В 1999 и 2000 годах "Кривбасс" становился бронзовым призером чемпионата Украины.

В 2015-2018 годах одноименный клуб участвовал в аматорском чемпионате Днепропетровской области.

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