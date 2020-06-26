Зеленский поручил Корявченкову возродить ФК "Кривбасс"

Президент Владимир Зеленский поручил народному депутату Юрию Корявченкову (Юзику) возродить футбольный клуб "Кривбасс".

Об этом Зеленский рассказал во время посещения нового поля на стадионе "Энергия" в Новой Каховке.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал, что местная "Энергия" постоянно соперничает с "Горняком" из Кривого Рога.

Это заинтересовало Зеленского.

"Горняк нормальный клуб. Был еще Кривбасс. К сожалению, закрыли. Я этому, нашему Юрию Корявченкову... мы ему поставили задачу, он сейчас говорит с федерацией, чтобы в Кривом Роге Кривбасс вернуть. Даже не потому что мы с Кривбасса. Просто неправильно закрывать клубы", - сказал он.

ФК "Кривбасс" основан в 1927 году. В 1992 до 2013 года выступал в высшей лиге чемпионата Украины, после чего был расформирован . В 1999 и 2000 годах "Кривбасс" становился бронзовым призером чемпионата Украины.

В 2015-2018 годах одноименный клуб участвовал в аматорском чемпионате Днепропетровской области.