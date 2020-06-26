Украина сдала в концессию Херсонский морской торговый порт на 30 лет компании "Рисоил-Украина".

Подписание концессионного договора состоялось в пятницу во время визита в Херсон президента Владимира Зеленского.

Соглашение подписали государственный секретарь Министерства инфраструктуры Владимир Бучко, и.о. главы Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий, директор проектной компании "Рисоил-Херсон" Владислав Талах и директор "Рисоил-Херсон" Шота Хаджишвили.

Президент Зеленский назвал подписание договора "прекрасным событием для Украины".

"Впервые за время независимости у нас морская концессия. Я поздравляю всех", - сказал он.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в свою очередь сказал, что концессия портов - мировая практика. "Если взять сто крупнейших портов мира - 94 из них или в концессии или приватизированы", - сообщил он.

Концессионер обязан в течение трех лет вложить 300 млн гривен в развитие порта и инфраструктуры. 12 млн гривен составит ежегодный гарантированный платеж, также государство будет получать 7% от чистого дохода.

Все рабочие места должны быть сохранены в течение 10 лет. "У концессионера очень амбициозные планы. Он намерен увеличить грузооборот и грузоперевалку в течение 5 лет до 5 млн тонн", - сказал Криклий.

Напомним, что в начале 2020 года стало известно о победе компании "Рисоил-Херсон" в конкурсе на концессию Херсонского порта. Это консорциум компании "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и RISOIL S.A. (Швейцария). Доля грузинской группы составляет 60%, швейцарской - 40%.

3 октября 2019 года Верховная Рада приняла закон о концессии.

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