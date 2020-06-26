"Укроборонпром" купил экземпляры журнала Forbes Ukraine на 43,5 тыс. гривен

Государственный концерн "Укроборонпром" на 43 500 гривен закупил первый выпуск после перезапуска журнала Forbes Ukraine. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок Prozorro.

500 журналов июньского номера украинского Forbes были куплены у ООО "Уявы!". Таким образом цена одного экземпляра составила 87 гривен, в то время как розничная стоимость на рынке - около 150 гривен.

ООО "Уявы!" занимается производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ, а также организацией конференций и торговых выставок, изданием книг и газет, пишут "Українські новини".

10% акций компании принадлежит Владимиру Федорину; 90% акций – швейцарской компании "МиМиЕр Трейд С.А.".

Напомним, что франшизой на издание журнала Forbes раньше владела комапния UMH, которую основал Борис Ложкин. Он купил лицензию в 2010 году. В 2013 году UMH перешел в собственность олигарха Сергея Курченко, а часть редакции Forbes уволилась.

Через несколько лет компания запретила UMH использовать бренд Forbes. Последний номер украинского журнала вышел в январе 2017 года.

В ноябре 2018 стало известно, что компания Forbes Inc вновь ищет издателя для своего журнала в Украине. В конце марта в компании сообщили, что нашли издателя - общество с ограниченной ответственностью "Уяви!".