Горбулин возглавил набсовет "Укроборонпрома"

Первый вице-президент НАНУ академик Владимир Горбулин назначен членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна Мустафа Найем.

"Это не формальность и не для галочки. Мы ждали этого назначения с февраля. Провели несколько больших встреч и непростых дискуссий со всей командой о нашем видении реформы Концерна. Лично провел с ним не один час, убеждая, что его участие будет огромной поддержкой для нас и большим вкладом в реформу отрасли", - написал он в фейсбуке.

Найем назвал Владимир Горбулина блестящим аналитиком с колоссальным опытом работы в сфере безопасности, "начиная от разработки и производства вооружений и военной техники и заканчивая многолетней работой в совете национальной безопасности и обороны".

"Очень рад, что Владимир Горбулин станет одним из кураторов и идеологов нашей реформы. Кстати, фото сделано 12 февраля 2020 года - тот самый день, когда Владимир Павлович дал согласие", - добавил Мустафа Найем.

Указ о назначении Горбулина членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" вместо руководителя Офиса Президента Андрея Ермака обнародован на сайте президента Украины.

"Назначить членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Горбулина Владимира Павловича - первого вице-президента Национальной академии наук Украины (по согласию)", - говорится в указе №242 от 19 июня.

Также указом прекращаются полномочия члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрея Ермака.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

81-летний Владимир Горбулин - секретарь Совета национальной безопасности в 1996-1999 годах. Один из авторов Концепции национальной безопасности и обороны Украины.

С 5 августа 2014 по 30 июля 2018 года Горбулин был директором Национального института стратегических исследований.

Год назад Горбулин возглавил набсовет новосозданного Украинского института исследований безопасности.