Уляна Супрун: "Я не бачу відважних людей зараз ані в уряді, ані в оточенні президента"
Уляна Супрун: "Я не бачу відважних людей зараз ані в уряді, ані в оточенні президента"
Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за Томоса и ПЦУ (обновлено)
Порошенко заявил, что против него возбудили дело из-за Томоса и ПЦУ (обновлено)
Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
Украина вновь побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19
Украина вновь побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19
В Киеве два ресторана на Крещатике уличили в нарушении правил карантина
В Киеве два ресторана на Крещатике уличили в нарушении правил карантина
В Украине снова антирекорд новых случаев COVID-19 - 829 за сутки
В Украине снова антирекорд новых случаев COVID-19 - 829 за сутки
​Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям
​Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям
«Люди Коломойского и «соросята» устроили демарш»
«Люди Коломойского и «соросята» устроили демарш»
ГлавнаяПолитика

Горбулин возглавил набсовет "Укроборонпрома"

Вице-президент НАНУ сменил на должности главу ОП Ермака.

Горбулин возглавил набсовет "Укроборонпрома"
Фото: Укринформ

Первый вице-президент НАНУ академик Владимир Горбулин назначен членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна Мустафа Найем.

"Это не формальность и не для галочки. Мы ждали этого назначения с февраля. Провели несколько больших встреч и непростых дискуссий со всей командой о нашем видении реформы Концерна. Лично провел с ним не один час, убеждая, что его участие будет огромной поддержкой для нас и большим вкладом в реформу отрасли", - написал он в фейсбуке.

Найем назвал Владимир Горбулина блестящим аналитиком с колоссальным опытом работы в сфере безопасности, "начиная от разработки и производства вооружений и военной техники и заканчивая многолетней работой в совете национальной безопасности и обороны".

"Очень рад, что Владимир Горбулин станет одним из кураторов и идеологов нашей реформы. Кстати, фото сделано 12 февраля 2020 года - тот самый день, когда Владимир Павлович дал согласие", - добавил Мустафа Найем.

Указ о назначении Горбулина членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" вместо руководителя Офиса Президента Андрея Ермака обнародован на сайте президента Украины.

"Назначить членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Горбулина Владимира Павловича - первого вице-президента Национальной академии наук Украины (по согласию)", - говорится в указе №242 от 19 июня.

Также указом прекращаются полномочия члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрея Ермака.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

81-летний Владимир Горбулин - секретарь Совета национальной безопасности в 1996-1999 годах. Один из авторов Концепции национальной безопасности и обороны Украины.

С 5 августа 2014 по 30 июля 2018 года Горбулин был директором Национального института стратегических исследований.

Год назад Горбулин возглавил набсовет новосозданного Украинского института исследований безопасности.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также