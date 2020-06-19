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Кабмин выделил деньги на доплаты медикам

Выплаты начнутся с 1 сентября.

Кабмин выделил деньги на доплаты медикам
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Кабинет министров постановил, что медицинские работники, которые борются с коронавирусом, с 1 сентября будут получать доплаты к заработной плате.

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин постановил с 1 сентября по 31 декабря 2020 года начать выплачивать доплаты к зарплате медицинским и другим работникам (за исключением первички), которые борются с коронавирусом", - написал он.

Так, по словам Гончаренко, врачи будут получать доплату в размере 70% к должностному окладу; специалистам с базовым высшим и неполным высшим медобразованием всех специальностей - в размере 50% минимальной зарплаты; младшие сестры - в размере 25% минимальной зарплаты.

Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла закон, который обязывает Кабинет министров ввести дополнительные доплаты медицинским и другим работникам, которые участвуют в борьбе с эпидемией коронавируса, в размере до 200% от заработной платы.

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