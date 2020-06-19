​Зеленский назначил главой Винницкой ОГА руководителя Госуправделами, КВНщика Борзова

Борзов - зять руководителя "Лиги смеха" Наума Барули, его супруга Ирина - депутат от "Слуги народа".

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Винницкой областной государственной администрации руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова вместо Владислава Скальского.

Об этом говорится в указах №236, 238 и 239 от 18 июня, опубликованных на сайте Офиса президента.

"Уволить Скальского Владислава Владимировича с должности председателя Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №238.

Скальский занимал должность главы ОГА с сентября 2019 года, а до этого был заместителем мэра Винницы.

"Уволить Борзова Сергея Сергеевича с должности Руководителя Государственного управления делами. Назначить Борзова Сергея Сергеевича председателем Винницкой областной государственной администрации", - говорится в указах №236 и 239. При этом указом №235 Зеленский присвоил Борзову второй ранг государственного служащего.

Борзову 40 лет. В 2006 - 2011 годах он был директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", в 2011 - 2012 годах - директором команды КВН "Сборная Украины", работал в телевизионном творческом объединении "Александр Масляков и Компания".

В июне 2014 года президент Петр Порошенко назначил его заместителем руководителя Госуправления делами Сергея Березенко, а после прохождения того в Раду Борзов год исполнял обязанности руководителя.

После избрания президентом Зеленский в июне 2019 года уволил на то время руководителя ГУД Ивана Куцыка и уполномочил Борзова временно исполнять его обязанности.

В августе 2019 года по результатам конкурса Борзов возглавил Госуправление делами.

Борзов - зять руководителя "Лиги смеха" Наума Барули. Его супруга Ирина Борзова - депутат Рады от "Слуги народа", которая прошла в парламент по округу в Винницкой области.