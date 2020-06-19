Это позволит партии исключить его из избирательного списка, что приведет к автоматической потере мандата.

Народный депутат Святослав Вакарчук вышел из фракции "Голос". Соответствующее объявление зачитал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании 19 июня.

На своей странице в Facebook Вакарчук заявил, что из-за того, что Рада отказалась освобождать его от депутатских полномочий, он вынужден выйти из фракции, чтобы потом его можно было исключить из избирательного списка на съезде партии. Это автоматически приведет к потере ним депутатского мандата.

"Вместо меня в парламент зайдет следующий по списку кандидат в депутаты. Это Алина Свидерская, юристка, высококлассная специалистка по энергетике", - заявил он.

Вакарчук подчеркнул, что такой способ лишения мандата является вынужденным и формальным.

"И мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант", - добавил он.

Напомним, что 11 июня лидер партии "Голос" Вакарчук объявил об уходе из парламента. По информации источников LB.ua, решение об уходе было обусловлено совпадением ряда факторов. В частности, в партии был конфликт вокруг отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Вакарчук отказался подписывать проект постановления за отставку министра. Но депутаты называли это "рабочим дискуссиями". Сам Вакарчук в это время находился во Львове, с матерью.

Кроме того, после избрания Киры Рудык главой партии "Голос", Вакарчук, по словам депутатом, практически полностью отстранился от участия в парламентской и партийной жизни. "Он всячески подчёркивал, что является обычным членом команды и это - новация. Но, как мы видим, у такого подхода есть и негативные последствия".

Место Вакарчука в парламенте займет Алина Свидерская, юрист и правозащитница, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка.

В 2007 году на внеочередных выборах в Верховную Раду Вакарчук был 15-м номером в списке "Нашей Украины - Народной самообороны", получил депутатский мандат, но через год добровольно сложил полномочия.

На заседании 18 июня Верховная Рада отказалась досрочно прекратить полномочия депутата Святослава Вакарчука (партия "Голос").