Жена экс-министра обороны Загороднюка проходит в Раду от "Голоса" вместо Вакарчука

Жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, руководитель норвежской компании "AICE Hydro" в Украине Алина Свидерская проходит в Верховную Раду от партии "Голос" в связи с заявлением депутата Святослава Вакарчука о досрочном сложении полномочий.

Об этом свидетельствует избирательный список партии на сайте Центральной избирательной комиссии.

31-летняя Свидерская является директором норвежском компании "AICE Hydro" в Украине, специализирующейся на поиске, отборе и развитии инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций в Украине.

В 2015 году она была советницей министра экономики Айвараса Абромавичюса по вопросам дерегуляции.

Свидерская - выпускница Киево-Могилянской академии по специальности "правоведение" и Кембриджского университета (Великобритания) по той же специальности. Стипендиат программы "Всемирные студии" от Фонда Виктора Пинчука, однако образование в Великобритании она получала по стипендии Джорджа Сороса

Также она является основательницей и председателем Кембриджского сообщества Украины.

Свидерская включена в избирательный список партии под №19.

Напомним, сегодня, 11 июня, депутат Вакарчук сообщил, что решил досрочно сложить полномочия депутата.

В мае 2019 года Святослав Вакарчук создал партию "Голос" для участия во внеочередных парламентских выборах. Основной партийный список формировался во время съезда, однако сразу в команду "Голоса" вошли экс-замминистра экономики Юлия Клименко, экс-глава Transparency International Ярослав Юрчишин, доктор медицинских наук Юрий Соколов, киборг Андрей Шараскин (Богема), бывшая и.о. главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.

В марте 2020 главой партии "Голос" стала Кира Рудык.