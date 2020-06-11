Святослав Вакарчук снова уходит из Верховной Рады

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук объявил об уходе из парламента. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 11 июня, на брифинге в Мариинском парке.

Информацию о подготовке заявления LB.ua рассказали источники в партии "Голос". При этом ожидается, что присутствие в составе партии Вакарчук сохранит.

Обновление. На брифинге Вакарчук заявил, что его основной целью было привести в парламент новых патриотических людей.

"И вот я считаю, что большей мерой наша задача осуществилась. Наша фракция хоть и не большая, но эффективная... Вы это видите сами, это фракция, которая уже не раз спасала политику от ошибок и сделает это еще не раз", - отметил он.

Политик добавил, что Кира Рудык три месяца назад возглавила партию "Голос" по его приглашению, чтобы политсила перестала ассоциироваться с ее лидером, то есть с Вакарчуком.

"Аспект номер два - информационный. Вы хорошо знаете, что последние три года на меня персонально постоянно пытаются лить дезинформацию, грязь, откровенные манипуляции и просто негатив. Скажу честно - на меня это не действует. Это возникло тогда, когда в чьем-то параноидальном воображении появилась мысль, что я буду баллотироваться в президенты", - заявил Святослав Вакарчук.

Третьим аспектом он назвал то, что год назад после президентских выборов стоял непростой выбор.

"Когда создавал партию "Голос", я понимал, что другого выхода, чем идти на парламентские выборы с этой партией, нет. Вакуум, который был создан, разделил страну на тех, кто за Зе и тех, кто за Пороха. Мы дали им альтернативу", - сообщил он.

Вакарчук подытожил, что считает свою миссию частично выполненной, фракцию "Голос" ожидает много важных событий.

"Следующий мой этап - сделать так, чтобы молодые люди стали настоящими лидерами будущего. В планах большой образовательный проект. Я зарегистрировал заявление о сложении полномочий народного депутата Украины. Но это решение не означает, что я прекращаю свою политическую деятельность или прекращаю деятельность в партии "Голос", - заявил он.

По словам источников LB.ua, решение об уходе было обусловлено совпадением ряда факторов. В частности, в партии был конфликт вокруг отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Вакарчук отказался подписывать проект постановления за отставку министра. Но депутаты называли это "рабочим дискуссиями". Сам Вакарчук в это время находился во Львове, с матерью.

Кроме того, после избрания Киры Рудык главой партии "Голос", Вакарчук, по словам депутатом, практически полностью отстранился от участия в парламентской и партийной жизни. "Он всячески подчёркивал, что является обычным членом команды и это - новация. Но, как мы видим, у такого подхода есть и негативные последствия".

В партии также связывают решение Вакарчука с приближением местных выборов: "часть наших полагают, что "Голосу" необходимо более жесткое позиционирование и позиции Славы этому препятствуют".

Стоит отметить, объявление для членов "Голоса" было сделано сегодня утром, ещё несколько дней назад о принятом решении знали лишь в самом близком кругу Вакарчука. При этом перед заседанием фракции депутатов попросили сдать мобильные телефоны, планшеты и часы - во избежание утечки информации.

В мае 2019 года Святослав Вакарчук создал партию "Голос" для участия во внеочередных парламентских выборах. Основной партийный список формировался во время съезда, однако сразу в команду "Голоса" вошли экс-замминистра экономики Юлия Клименко, экс-глава Transparency International Ярослав Юрчишин, доктор медицинских наук Юрий Соколов, киборг Андрей Шараскин (Богема), бывшая и.о. главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.

В марте 2020 Кира Рудык стала главой партии "Голос".

В 2007 году на внеочередных выборах в Верховную Раду Вакарчук был 15-м номером в списке "Нашей Украины - Народной самообороны", получил депутатский мандат, но через год добровольно сложил полномочия.

В сентябре 2018 года Вакарчук сообщил, что готов "менять страну", намекнув о возвращении в политику. В преддверии президентских выборов эти слова могли быть восприняты как намерение баллотироваться, но в январе 2019 году Вакарчук объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.