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Представители ОРДЛО примут участие в работе ТКГ на постоянной основе, - ОП

Денис Казанский и Сергей Гармаш будут представлять ОРДО, Вадим Горан и Константин Либстер - ОРЛО.

Представители ОРДЛО примут участие в работе ТКГ на постоянной основе, - ОП
Фото: v-variant.com.ua

Во время переговоров Трехсторонней контактной группы, которые 10 июня состоялись в режиме видеоконференции, украинская сторона проинформировала участников консультаций о работе советников украинской делегации - представителей ОРДЛО Украины. Они будут принимать участие в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе.

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ приняли активное участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с целью проведения предусмотренных минскими договоренностями консультаций.

Отдельные районы Донецкой области представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, отдельные районы Луганской области – глава международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

"Представители ОРДЛО Украины, приглашенные с украинской стороны, отметили необходимость согласования параметров политического урегулирования с выразителями интересов более 1,5 млн человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта", - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что вопрос о создании Консультативного совета по Донбассу уже не актуален.

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