Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
В Болградском районе Одесской области усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом
В Болградском районе Одесской области усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом
Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
Журналисты Казанский и Гармаш будут принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу (обновлено)
Журналисты Казанский и Гармаш будут принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу (обновлено)
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
В Украине за сутки зафиксировали 525 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 525 новых случаев COVID-19
"Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия (обновлено)
"Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия (обновлено)
Умершего от COVID-19 волонтера Виталия Панича обокрали в больнице
Умершего от COVID-19 волонтера Виталия Панича обокрали в больнице
ГлавнаяПолитика

Адвокаты Порошенко о подозрении: гора родила даже не мышь, а что-то типа вируса

Головань назвал действия генпрокурора представлением для Зеленского.

Адвокаты Порошенко о подозрении: гора родила даже не мышь, а что-то типа вируса
Фото: eurosolidarity.org

Адвокаты Петра Порошенко считают необоснованным подозрение, которое Офис генерального прокурора попытался вручить их клиенту в среду, 10 июня.

"Это то же самое производство, которое «100%-но прокурор Зеленского» Рябошапка охарактеризовал как «юридический трэш»", - сказал адвокат Игорь Головань. Его цитирует пресс-служба партии Порошенко "Европейская солидарность".

Он напомнил, что изначально дело о назначении главы президентом первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко квалифицировали по ст.364 Уголовного кодекса. Она подследственна НАБУ, но расследование вело Государственное бюро расследований.

"Затем его как-то «подрисовали» и сейчас пытаются представить обществу как подозрение пятому президенту Петру Порошенко. Действительно, они уже не то, что родили мышь за этот год политических преследований. Они родили что-то мелкое типа вируса. Конечно, это по российским лекалам представление для одного зрителя - того, который обещал пятом президенту Петру Порошенко приключения", - сказал Головань, намекая на Зеленского.

По его словам, дело против Порошенко - это "правовой нигилизм" и "беспредел",

"Это на самом деле трэш, там ничего нет. Это дело - это еще один «пирожок ни с чем». Петр Порошенко уже говорил, что на самом деле Венедиктова сегодня подписала подозрение не одному, а двум президентам Украины. Имея в виду Зеленского, который непосредственно вмешивался в эту ситуацию, заинтересованность в этой ситуации сейчас очень четко наблюдается", - согласился с ним другой адвокат Порошенко Илья Новиков.

Напомним, Офис генерального прокурора вменяет Порошенко ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также