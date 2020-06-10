Адвокаты Порошенко о подозрении: гора родила даже не мышь, а что-то типа вируса

Адвокаты Петра Порошенко считают необоснованным подозрение, которое Офис генерального прокурора попытался вручить их клиенту в среду, 10 июня.

"Это то же самое производство, которое «100%-но прокурор Зеленского» Рябошапка охарактеризовал как «юридический трэш»", - сказал адвокат Игорь Головань. Его цитирует пресс-служба партии Порошенко "Европейская солидарность".

Он напомнил, что изначально дело о назначении главы президентом первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко квалифицировали по ст.364 Уголовного кодекса. Она подследственна НАБУ, но расследование вело Государственное бюро расследований.

"Затем его как-то «подрисовали» и сейчас пытаются представить обществу как подозрение пятому президенту Петру Порошенко. Действительно, они уже не то, что родили мышь за этот год политических преследований. Они родили что-то мелкое типа вируса. Конечно, это по российским лекалам представление для одного зрителя - того, который обещал пятом президенту Петру Порошенко приключения", - сказал Головань, намекая на Зеленского.

По его словам, дело против Порошенко - это "правовой нигилизм" и "беспредел",

"Это на самом деле трэш, там ничего нет. Это дело - это еще один «пирожок ни с чем». Петр Порошенко уже говорил, что на самом деле Венедиктова сегодня подписала подозрение не одному, а двум президентам Украины. Имея в виду Зеленского, который непосредственно вмешивался в эту ситуацию, заинтересованность в этой ситуации сейчас очень четко наблюдается", - согласился с ним другой адвокат Порошенко Илья Новиков.

Напомним, Офис генерального прокурора вменяет Порошенко ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий.