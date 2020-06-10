Дубинский возглавил ячейку "Слуги народа" в Киевской области

Президентская партия назвала руководителей еще в четырех регионах.

Партия "Слуга народа" определилась с руководителями областных организаций еще в четырех регионах, сообщила в фейсбуке один из спикеров партии Евгения Кравчук.

В Киевской области им стал депутат Александр Дубинский, в Черкасской - депутат Александр Завитневич, в Кировоградской - депутат Александр Дануца, а в Херсонской - адвокат Юрий Соболевский.

Напомним, что на прошлой неделе партия "Слуга народа" назвала руководителей областных ячеек в 18 регионах Украины. Например, глава парламентской фракции Давид Арахамия возглавил николаевскую ячейку, министр цифровой трансформации Михаил Федоров - запорожскую,

Руководителей партии еще не получили Киев, Закарпатская и Луганская области.

Еще два региона Украины - Крым и Севастополь - полностью оккупированы Россией, украинские партии там не действуют.