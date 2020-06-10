За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
Умершего от COVID-19 волонтера Виталия Панича обокрали в больнице
Умершего от COVID-19 волонтера Виталия Панича обокрали в больнице
"Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия (обновлено)
"Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия (обновлено)
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
В Болградском районе Одесской области усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом
В Болградском районе Одесской области усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом
В Украине за сутки зафиксировали 525 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 525 новых случаев COVID-19
Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
Журналисты Казанский и Гармаш будут принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу (обновлено)
Журналисты Казанский и Гармаш будут принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Дубинский возглавил ячейку "Слуги народа" в Киевской области

Президентская партия назвала руководителей еще в четырех регионах.

Дубинский возглавил ячейку "Слуги народа" в Киевской области
Фото: facebook/Слуга Народу

Партия "Слуга народа" определилась с руководителями областных организаций еще в четырех регионах, сообщила в фейсбуке один из спикеров партии Евгения Кравчук.

В Киевской области им стал депутат Александр Дубинский, в Черкасской - депутат Александр Завитневич, в Кировоградской - депутат Александр Дануца, а в Херсонской - адвокат Юрий Соболевский.

Напомним, что на прошлой неделе партия "Слуга народа" назвала руководителей областных ячеек в 18 регионах Украины. Например, глава парламентской фракции Давид Арахамия возглавил николаевскую ячейку, министр цифровой трансформации Михаил Федоров - запорожскую

Руководителей партии еще не получили Киев, Закарпатская и Луганская области.

Еще два региона Украины - Крым и Севастополь - полностью оккупированы Россией, украинские партии там не действуют.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также