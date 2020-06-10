И.о. министра экологии стала Ирина Ставчук

Кабинет министров определился с должность исполняющего обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Эту должность временно, до назначения министра Верховной Радой, заняла Ирина Ставчук.
Об этом сообщил в телеграме депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, посещающий заседания правительства.
Вакантная должность министра появилась в результате разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды на Министерство энергетики и Министерство окружающей среды и природных ресурсов.
В начале июня профильный комитет Верховной Рады поддержал назначение министром Романа Абрамовского, но его кандидатуру пока что не выносили на голосование парламента.
Ирина Ставчук раньше была заместительницей министра энергетики и защиты окружающей среды.
В 2017-2019 годах она возглавляла Центр экологических инициатив "Екодія" и параллельно с 2015 года была наблюдательницей от общественности в совете директоров Фонда чистых технологий Всемирного банка.
Также работала в Национальном экологическом центре и была координатором сети экологических организаций Climate Action Network в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.