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И.о. министра экологии стала Ирина Ставчук

Назначение Романа Абрамовского пока что откладывается.

И.о. министра экологии стала Ирина Ставчук
Ирина Ставчук
Фото: facebook.com

Кабинет министров определился с должность исполняющего обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Эту должность временно, до назначения министра Верховной Радой, заняла Ирина Ставчук.

Об этом сообщил в телеграме депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, посещающий заседания правительства.

Вакантная должность министра появилась в результате разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды на Министерство энергетики и Министерство окружающей среды и природных ресурсов.

В начале июня профильный комитет Верховной Рады поддержал назначение министром Романа Абрамовского, но его кандидатуру пока что не выносили на голосование парламента.

Ирина Ставчук раньше была заместительницей министра энергетики и защиты окружающей среды. 

В 2017-2019 годах она возглавляла Центр экологических инициатив "Екодія" и параллельно с 2015 года была наблюдательницей от общественности в совете директоров Фонда чистых технологий Всемирного банка.

Также работала в Национальном экологическом центре и была координатором сети экологических организаций Climate Action Network в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

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