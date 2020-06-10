Кабмин назначил Эмине Джапарову первой заместительницей министра иностранных дел

Впервые о ее будущем назначении сообщили еще в мае.

Кабинет министров назначил Эмине Джапарову первой заместительницей министра иностранных дел. Об этом на своем канале в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.

Впервые о будущем назначении Джапаровой сообщили 18 мая в Офисе призидента. Владимир Зеленский отметил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне. Поэтому глава государства согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Джапарова будет заниматься публичной дипломатией.

Эмине Джапарова закончила Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, в 2002-2003 была помощником по вопросам национальных меньшинств в службе первого вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам, в 2018-2010 работала атташе по должности третьего секретаря отдела социально гуманитарных вопросов Департамента культурного и гуманитарного сотрудничества МИД Украины.

В 2011-2014 - ведущая и автор ряда программ на крымском телеканале ATR, в 2014 - видеоредактор, помощник главного редактора сайта "Крым.Реалии".

Напомним, что Джапарова в 2016-2019 года работала в Министерстве информационной политики. Летом 2019 года она баллотировалась в Верховную Раду по списку партии "Украинская стратегия Гройсмана", которая не преодолела проходной барьер.