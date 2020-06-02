Кулеба подтвердил готовность Украины к приемлемым компромиссам по Донбассу

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на переговорах в Берлине подтвердил готовность Украины к широким компромиссам по Донбассу при условии, что они не будут пересекать "красные линии".

Об этом он сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

По словам Кулебы, Украина при посредничестве Германии и Франции продолжает искать решения, которые бы привели к прогрессу в мирном урегулировании на Донбассе, но не привели к бы к пересечению "красных линий".

"Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не пойдет на пересечение своих "красных линий", которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", - сказал министр.

По его словам, Германия и Маас в частности понимают деликатность этой ситуации.

Напомним, что, согласно социологическим опросам, большинство украинцев считают, что ради мира на Донбассе нужно идти на компромиссы.