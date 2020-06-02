​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Скончался композитор Мирослав Скорик (обновлено)
Скончался композитор Мирослав Скорик (обновлено)
​В Харькове из окна 19-го этажа выпала женщина с младенцем
​В Харькове из окна 19-го этажа выпала женщина с младенцем
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры
Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
ГлавнаяПолитика

Кулеба подтвердил готовность Украины к приемлемым компромиссам по Донбассу

Украина не пойдет на пересечение "красных линий".

Кулеба подтвердил готовность Украины к приемлемым компромиссам по Донбассу
Фото: Youtube / Наш

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на переговорах в Берлине подтвердил готовность Украины к широким компромиссам по Донбассу при условии, что они не будут пересекать "красные линии".

Об этом он сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

По словам Кулебы, Украина при посредничестве Германии и Франции продолжает искать решения, которые бы привели к прогрессу в мирном урегулировании на Донбассе, но не привели к бы к пересечению "красных линий".

"Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не пойдет на пересечение своих "красных линий", которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", - сказал министр.

По его словам, Германия и Маас в частности понимают деликатность этой ситуации.

Напомним, что, согласно социологическим опросам, большинство украинцев считают, что ради мира на Донбассе нужно идти на компромиссы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также