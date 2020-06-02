Украинская делегация прибыла с официальным визитом в Берлин. Это первая иностранная делегация, которую принимает Германия после начала карантина из-за COVID-19, сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Здесь все дисциплинированно соблюдают социальную дистанцию, но это не помешает нам сегодня поговорить с глазу на глаз делегациями - глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква, вице-премьер Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран владеют всей информацией из первых рук относительно ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму и Черном море", - сообщил Кулеба.

В повестке дня политического визита:

деоккупация ОРДЛО и Крыма;

поддержка Германией реформ в Украине, в том числе и медицинской;

предоставление Украине статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО;

европейская интеграция Украины во время голосования Германии в Совете ЕС;

перспектива признания Бундестагом Голодомора как геноцида украинского народа и возведение памятника украинцам, погибшим о Второй мировой войне;

торговля и инвестиции между странами.

Украинская делегация проведет встречи с федеральным министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр; федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом; внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекером; советником канцлера по экономическим вопросам Ларсом-Хендриком Рёллером.

Обновлено 11:50. Дмитрий Кулеба сообщил, что первая встреча прошла с министром обороны Германии.

"Конкретными фактами, доказательствами, документами проинформировали о том, что на самом деле происходит на Донбассе", - отметил Кулеба.

Он добавил, что украинская делегация подтвердила ключевые позиции о необходимости прямого диалога с террористами "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, что украинская делегация встретится с главой немецкого Министерства иностранных дел Хайко Маасом. Стороны обсудят выполнение договоренностей лидеров стран "нормандского формата".