В США предъявлены обвинения дальнобойщику с украинским именем, который чуть не въехал в демонстрантов

Водителю грузового автомобиля, который въехал в толпу демонстрантов на перекрытом шоссе в Миннеаполисе, предъявлены обвинения в нападении, передает Голос Америки.

Как рассказал шериф округа Хеннепин (штата Миннесота), за рулем автоцистерны находился 35-летний Богдан Вечирко.

По словам правоохранительных органов, вечером 31 мая Вечирко направил автомобиль в толпу демонстрантов на автостраде 35W неподалеку от центра Миннеаполиса. Водитель посигналил, но не замедлил ход при приближении к пешеходам.

Демонстрантам удалось разбежаться в стороны и избежать ранений. Группа протестующих вытащила водителя из кабины и начала избивать его, однако другая группа, по-видимому, встала на его защиту. После этого мужчину передали полиции, которая оказала ему медицинскую помощь, а затем поместила под стражу.

Как рассказал комиссар по делам общественной безопасности Джон Харрингтон, судя по записям с камер видеонаблюдения, автоцистерна уже находилась на шоссе до того, как в 17:00 были выстроены заграждения. Однако комиссар по исправительным учреждениям штата Пол Шнелл впоследствии заявил, что автомобиль объехал заграждения, чтобы остаться на шоссе.

Мотив нападения пока не установлен.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд после того, как белый полицейский на протяжении почти 10 минут душил его коленом. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Информация об убийстве стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими. Полицейский, который его совершил, арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Эта трагедия вызвала волну протестов по всему США. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах был введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.