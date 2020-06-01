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В Миннеаполисе журналисты Deutsche Welle попали под обстрел полиции

Полицейские потребовали от репортеров покинуть место протестов.

В Миннеаполисе журналисты Deutsche Welle попали под обстрел полиции
Фото: EPA/UPG

Во время протестов в американском Миннеаполисе попала под обстрел съемочная команда Deutsche Welle.

Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что за несколько минут до прямого включения в ночь на воскресенье, 31 мая, корреспондент Штефан Зимонс и оператор Макс Фёрг были обстреляны полицией. На видеоматериалах с места происшествия видно, как после звука выстрела один из стоявших в нескольких десятков метров полицейских опускает предмет, напоминающий оружие.

Во время последовавшей перепалки полицейские потребовали от журналистов DW покинуть место протестов, несмотря на то, что те предъявили документ об аккредитации.

"Мой оператор был подвержен риску еще сильнее, чем я. Все могло закончиться действительно очень плохо", - рассказал Зимонс после инцидента. Он также указал, что полицейские находились в состоянии сильного стресса.

Отметим, что это не единственный инцидент с представителями СМИ во время продолжающихся уже несколько дней протестов в США. Зимонс сообщил, что незадолго инцидента с его съемочной командой три полицейских автомобиля по неизвестным причинам окружили работавших на месте журналистов еще одного телеканала. 30 мая от резиновых пуль пострадали два сотрудника информагентства Reuters и корреспондент шведской газеты.

Напомним, 29 мая в Миннеаполисе была задержана съемочная группа телеканала CNN, которая вела прямой репортаж о протестах. На видеозаписи на сайте телеканала можно увидеть, как полицейские окружили журналиста CNN Омара Хименеса и заявили, что он арестован. 

Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после того, как белый полицейский на протяжении почти 10 минут душил его коленом. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Информация об убийстве стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими. Полицейский, который его совершил, арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Эта трагедия вызвала волну протестов по всему США. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.

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