Во время протестов в Вашингтоне Трампа спрятали в бункер, - СМИ

Решение отправить президента и его семью в убежище приняла Секретная служба.

Президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере, когда возле Белого дома начались протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщили источники The New York Times и CNN.

По данным изданий, Трамп спускался в бункер вечером 29 мая и пробыл там около часа. Вместе с ним там были его жена Меланья и младший сын Бэррон.

Решение отправить президента и его семью в убежище приняла Секретная служба.

"Неизвестно, что именно побудило Секретную службу отвести Трампа в подземный бункер, известный как президентский оперативный центр управления в чрезвычайных ситуациях, но у службы есть протоколы для защиты президента", - пишет NYT.

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после того, как белый полицейский на протяжении почти 10 минут душил его коленом. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Информация об убийстве стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими. Полицейский, который его совершил, арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Эта трагедия вызвала волну протестов по всему США. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах был введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.