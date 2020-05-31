Движение через пункт пропуска "Тиса" возобновили

В Закарпатской области возобновили движение через пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией, который с утра воскресенья блокировали водители, не желающие проходить дополнительные проверки.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что на место выехал глава ведомства Сергей Дейнеко, передает РБК-Украина.

По словам спикера, недовольство людей, которые заблокировали въезд и выезд в пункт пропуска, было связано с оформлением отдельных транспортных средств, которые перевозят в Украину товары и грузы.

"В настоящее время ситуация, когда блокировались подъезды к пунктам пропуска, из-за чего фактически были приостановлены любые оформления как на въезд, так и на выезд, локализована. Пропускные операции в пункте пропуска возобновились", - сказал Демченко.

Также он рассказал, что участники протеста пытались провоцировать пограничников, в связи с чем на место отправили дополнительные силы погранслужбы.

"Люди были крайне недовольны, пытались провоцировать пограничников в плане физического воздействия на военнослужащих. На данный момент ситуация стабилизировалась. На место из Киева выбыл председатель ГПСУ, чтобы разобраться в ситуации и чтобы не допустить каких-либо провокаций", - сообщил Демченко.

В результате инцидента нарушений пересечения госграницы не произошло. На месте до сих пор находятся люди, которые ожидают оформления транспортных средств.

Напомним, вечером 30 мая пограничники сообщили, что на пункте пропуска “Тиса” собрались водители транспортных средств, которые занимаются перевозкой посылок на заказ без соответствующих разрешений, и отказываются письменно декларировать перемещаемые товары.

31 мая водители заблокировали пункт пропуска, протестуя против дополнительных проверок.

Причиной стало решение главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова от 27 мая о создании мобильных групп для проверки посылок граждан, въезжающих на территорию Украины. В поручении указано, что таким образом областные власти пытаются бороться с ввозом коммерческих товаров частными предпринимателями и контрабандой.