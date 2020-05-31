В понедельник в Украине прогнозируют облачную и дождливую погоду

В Киеве до + 14 градусов.

1 июня в Киеве облачно с прояснениями, северо-восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +9 ... + 11 градусов, днем + 12 ... + 14 градусов.

Об этом сообщил гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, временами дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +6 ... +11 градусов, днем +11 ... + 17 градусов.

В Карпатах временами дождь, температура ночью +1 ... +6 градусов, днем +3 ... +8 градусов.

В Моршине временами дождь, температура ночью +8 ... + 10 градусов, днем +14 ... + 16 градусов.

В Трускавце временами дождь, температура ночью +8 ... +10 градусов, днем +14 ... + 16 градусов.

В Сваляве временами дождь, температура ночью +8 ... + 10 градусов, днем +17 ... + 19 градусов.

На севере Украины облачная погода с прояснениями, временами дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +6 ... + 12 градусов, днем +11 ... + 18 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, временами дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +6 ... +12 градусов, днем +12 ... + 20 градусов.

На востоке Украины ясно, ночью без осадков, днем временами дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +7 ... + 13 градусов, днем +17 ... + 23 градуса.

На юге Украины ясно, ночью без осадков, днем временами дождь, ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +8 ... + 13 градусов, днем +17 ... + 23 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем временами дождь, ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +9 ... + 14 градусов, днем +17 ... + 22 градуса.

В Ялте без осадков, днем временами дождь. Температура ночью +11 ... +13 градусов, днем +19 ... + 21 градус.